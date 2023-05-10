Мир 10 мая 2023, 17:29 Экономист Григорьев рассказал, стоит ли ждать дефолта в США Экономист Григорьев заявил, что дефолт в США в ближайшее время вряд ли случится

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В ближайшее время в США вряд ли произойдет дефолт. Таким мнением поделился кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Об этом сообщила Lenta.ru.

Несмотря на то, что дефолт в США маловероятен, республиканцы все же могут пойти на такой шаг. Таким способом они могут постараться ослабить демократов, написал сайт kp.ru.

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Специалист пояснил, что подъем потолка госдолга может на время решить экономические проблемы в США. Однако в противном случае страна может столкнуться с негативными последствиями.

«Это подорвет доверие к американской экономике, к американской валюте», — пояснил Григорьев.