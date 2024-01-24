Мир 24 января 2024, 16:39 Экономист Григорьев назвал незаконным решение ЕС облагать налогом доходы от замороженных российских активов

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Экономист Владимир Григорьев в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал сообщение о том, что в Евросоюзе приняли решение облагать налогом доходы от замороженных российских активов.

По его словам, взимание налога с прибыли от российских активов фактически равно изъятию части средств. Григорьев добавил, что это решение со стороны властей ЕС незаконно.

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«Это все равно что у нас с вами кто-нибудь заблокировал бы депозит, а потом забирал бы начисленные на него проценты. Полученная прибыль — это деньги российских инвесторов», — отметил он.