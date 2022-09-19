Экономист Дзермант рассказал о важности членства Белоруссии в ШОС | 360°

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Экономист Дзермант рассказал о важности членства Белоруссии в ШОС

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Белоруссия в ближайшее время присоединится к ШОС. Белорусский экономист Алексей Дзермант рассказал о значении такого шанса для страны и других государств. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Специалист подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в том, чтобы присоединиться к ШОС. По его словам, страна сама подала заявку на вступление. Дзермант подчеркнул, что экономика и логистика являются сферой интересов республики.

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«Белоруссия остается страной, граничащей с ЕС, и какое-то взаимодействие необходимо. Но если ШОС укрепляется на Западе, Белоруссия выступает плацдармом, платформой. Благодаря этому ШОС может работать уже по Восточной, Центральной, Западной Европе», — отметил эксперт.

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