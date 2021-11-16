Экономист Алексей Коренев рассказал, что компания Nord Stream 2 AG собирается создать «дочку» «Северного потока — 2». Об этом сообщила Lenta.ru.

Он уточнил, что это поможет увеличить объем газа примерно в половину.

«Это означает только одно: Германия заинтересована в российском газе. Она, кстати, единственная не поддерживает систему биржевого ценообразования», — рассказал Коренев.

Коренев уточнил, что Германия хочет гарантировать поставки газа для себя и может иметь намерения заключить долгосрочные контракты с фиксированными ценами.