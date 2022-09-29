Экономист Добровольская предположила убыток, понесенный PepsiCo после ухода из России | 360°

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Экономист Добровольская предположила убыток, понесенный PepsiCo после ухода из России

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Экономист Виктория Добровольская заявила, что компания PepsiCo Inc. может потерять до 12 миллиардов рублей после ухода с российского рынка. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По данным газеты «Известия», цифра варьируется от девяти до 12 миллиардов рублей. Такие потери компания понесет в результате полного прекращения производства Pepsi, 7UP, Mountain Dew, считает Добровольская.

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«Это объем годовой выручки на конец 2022 года с учетом темпов роста компании», — заключила она.

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