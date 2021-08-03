Экономист дал прогноз развития торговых отношений России и Турции

Министр торговли Турции Мехмет Муш заявил, что его страна стремится развить внешнеторговый оборот с Россией до 100 миллиардов долларов. Как страны могут достигнуть таких цифр, в разговоре с «Экономикой сегодня» объяснил экономист Михаил Беляев.

«Между Россией и Турцией установлены давние торговые взаимоотношения, которые успешно развиваются. Основные потоки формируются за счет поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции из Турции. Анкара отправляет плодовоовощную продукцию, а Москва — зерновые. Однако в данном сегменте есть свой потолок. Возможно, предел уже близко», — сказал Беляев.

Он отметил, что увеличить цифры можно не за счет увеличения объема продукции, а за счет усложнения взаимоотношений между странами. В будущем Россия будет создавать для Турции возможность размещать свои капиталы на российской территории, считает экономист.

«В данном случае больше интересует производственный капитал в легкую промышленность, выпуск бытовой техники и так далее. Подходит момент, когда обычный товарооборот уже не так интересен, как внешнеэкономические факторы, которые будут привлекать капиталы и способствовать развитию производства на территории России с привлечением местной рабочей силы», — заключил Беляев.