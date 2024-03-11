Мир 11 марта 2024, 16:24 Экономист Чирков: запрет импорта алюминия из России сильно ударит по Западу

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Полный запрет импорта алюминия из РФ сильно ударит по экономике Запада. Такое мнение высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что в Европе энергоемкие отрасли находятся в упадке. Снижается производство и цветной, и черной металлургии.

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«Западные страны становятся все более и более зависимы от внешних поставок», — пояснил эксперт.

По его словам, российская продукция отличается высокой конкурентоспособностью и качеством, а соответствующее решение Запада приведет к убыткам.