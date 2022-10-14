Экономист Чирков заявил, что появление газового хаба в Турции является отличным решением для России | 360°

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Экономист Чирков заявил, что появление газового хаба в Турции является отличным решением для России

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Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков заявил, что газовый хаб, который может появиться в Турции, станет отличным продолжением российско-турецкого взаимовыгодного партнерства. Об этом написала «Свободная пресса».

«Турция, фактически, берет на себя огромную логистическую нагрузку по обеспечению нашей страны параллельным импортом, по туризму тоже очень хорошее сотрудничество», — добавил эксперт.

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Сегодня крупнейшим газовым хабом является Европа, однако если подобная структура появится в дружественной стране для России стране, то формально это будет означать, что газ продает не Россия, а Турция, отметил он.

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Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб для продаж голубого топлива в другие страны, прежде всего в Европу.

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