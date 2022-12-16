Мир 16 декабря 2022, 02:51 Экономист Чирков рассказал, что произойдет с «Северными потоками» Экономист Чирков спрогнозировал восстановление «Северных потоков»

Читать 360tv в

Несмотря на то, что на данный момент работа «Северных потоков» приостановлена, с их помощью начнут поставлять газ в 2023–2024 годах. Такой прогноз дал доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. Об этом сообщила «СвободнаяПресса».

Накануне Канада заявила, что планирует восстановить санкции против российских трубопроводов. Однако Чирков отметил, что данные высказывания являются не более чем пиар-акцией, так как «Северные потоки» все еще не работают.

Реклама

Однако, по словам специалиста, на данный момент Евросоюз испытывает потребность в дешевой энергии. Из-за этого в 2023–2024 годах работу трубопровода скорее всего восстановят.

Реклама

«Я думаю, что в 2023–2024 годах „Северные потоки“ восстановят, и, кроме того, заработает единственная уцелевшая от теракта нитка „Северного потока — 2“, которая по-прежнему находится под давлением», — заявил Чирков.