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Экономист Беляев рассказал, сможет ли Европа остановить энергетический кризис

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Главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ) Михаил Беляев заявил, что энергетический кризис приведет к серьезному удару по экономике Евросоюза. Об этом написала «Политика сегодня».

Эксперт отметил, что главное отличие этого энергетического кризиса от предыдущих заключается в том, что он представляет собой нехватку энергоносителей на европейских рынках.

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«Дефицит не потому, что цены высокие. Дефицит не потому, что какие-то другие причины. <…> Он возник, потому что поставки из России, которые составляли основную долю энергоносителей в Европе, Европа сама же фактически перекрыла, а другие источники не способны их восполнить», — сказал Беляев.

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Восполнение запасов, по словам эксперта, невозможно в том числе и по техническим причинам, поскольку существующая энергетическая инфраструктура во многом выстроена вокруг российских поставок. Европа имеет лишь два пути — экономить или искать новых поставщиков, резюмировал Беляев.

Европа

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