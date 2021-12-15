Экономист Беляев прокомментировал отказ Европы от долгосрочных контрактов на газ с Россией

Экономист Михаил Беляев объяснил, почему Европа отказалась от долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным сайта «Утро.ру», он считает, что долгосрочные контракты необходимы, так как они обеспечивают стабильные цены без резких перепадов. По словам эксперта, Европа в данный момент сосредоточилась на поддержке зеленой энергетики, что является ошибкой.

«Почему в ЕС этого не понимают, сказать трудно. Видимо, в данном случае они больше опираются на интересы производителей альтернативной энергии», — подчеркнул Беляев.