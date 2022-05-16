Экономист Беляев предрек крах украинской экономики

Эксперт Российского института стратегических исследований кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что украинскую экономику ждет крах. Об этом сообщили NEWS.ru.

По его словам, стране не сможет помочь даже финансовая помощь из-за рубежа, так как на данный момент она потеряла существенную часть своего дохода.

«В то время, когда там проводится специальная военная операция, Украина потеряла существенную часть своей экономики, на которую она опиралась, действовали крупные заводы. Говорить о том, что Украина в ближайшее время приобретет серьезную экономическую базу и можно будет свидетельствовать о возрождённой экономике, в высшей степени непрофессионально», — пояснил специалист.