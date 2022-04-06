Экономист Беляев подтвердил слова Борреля об укреплении рубле на фоне санкций

Глава Европейского парламента Жозеп Боррель заявил, что российский рубль хорошо противостоит санкциям. В разговоре с RT экономист Михаил Беляев подтвердил, что рубль на фоне санкций становится устойчивой валютой.

Санкциям довольно эффективно противостоит российская экономика, на этом фоне рубль укрепляется. Эксперт отметил, что в течение периода до конца февраля рубль нашел свое «равновесное положение», курс находился на отметке 75—77 рублей за доллар.

«Сейчас рубль начал восстанавливаться до фундаментальных значений», — заключил он.