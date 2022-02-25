Экономист Беляев объяснил, почему не стоит бояться отключения России от SWIFT
Отключение от SWIFT не нанесет России большого ущерба, даже если произойдет. Об этом для сайта телеканала «Звезда» рассказал экономист Михаил Беляев.
Он пояснил, что, во-первых, США не могут отключить Россию от системы, поскольку так как это коммерческая компания, базирующаяся в Бельгии.
«Но еще, самое главное, что это акционерное общество, то есть компания коммерческая, и мы там занимаем достаточно серьезное место по трафику. То есть мы приносим достаточно прибыли этой компании, и если нас отключат от этого SWIFT вдруг, хотя в экономике слово вдруг не приветствуется, то, собственно, все, кто участвует в этом SWIFT, нанесут себе существенно больший вред и больший ущерб, чем принесут нам, потому что у нас есть альтернативные каналы межбанковского сообщения, осуществления расчетов и уж тем более, что касается расчетов по пластиковым картам», — объяснил Беляев.