Мир 13 марта 2023, 15:50 Экономист Беляев объяснил, почему Индия не сможет отказаться от российской нефти

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Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с «Политикой сегодня» сообщил, что несмотря на установление Западом ценового потолка на российскую нефть, Индия продолжит закупать топливо, и объяснил почему.

«Цены по долгосрочным контрактам как раз вписываются в этот потолок — 60 долларов за баррель — в значительной мере. Так что это устраивает обе стороны — и нашу, и индийскую», — сказал экономист.

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Ранее на саммите G20 подтвердил дальнейшие закупки российской нефти и министр иностранных дел страны Индии Субраманьям Джайшанкар. В разговоре с журналистами тогда он отметил, что страны Европы закупают объемы газа у России ничуть не меньше, чем Индия закупает количество нефти. Таким образом он подчеркнул, что Брюссель помогает России еще больше, чем Нью-Дели.

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Ранее агентство Reuters написало, что после введения потолка цен индийские потребители начали платить за российское сырье в основном не долларами, а дирхамами и рублями.