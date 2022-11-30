Мир 30 ноября 2022, 12:27 Экономист Беляев: энергокризис в Европе связан с амбициями США

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Экономист Михаил Беляев в разговоре с изданием Lenta.ru заявил, что Соединенные Штаты вывели из равновесия экономику Европы, в том числе нарушив энергетическое сотрудничество России и Европы.

Другая проблема энергокризиса, по словам эксперта, заключается в том, что европейские страны начали резкий переход на зеленую энергетику, которой все еще недостаточно для полноценного обеспечения энергией всего Евросоюза.

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«Вторая проблема в том, что страны взяли курс на зеленые технологии и вывели из строя угольные шахты, хотя их и так не много. Также были фобии насчет АЭС, в этом отношении продвинулась только Франция», — добавил экономист.

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