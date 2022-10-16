Состояние украинской экономики сравнили с клинической смертью | 360°

Мир 16 октября 2022, 21:26 Поделиться Telegram

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Viber Состояние украинской экономики сравнили с клинической смертью Экономист Бажан: экономика Украины достигла состояния «клинической смерти» и нокаута РИА «Новости»

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Власти Украины довели экономику страны практически до полного краха. Такую оценку дал заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан. Его слова процитировало РИА «Новости».

По словам экономиста, несмотря на серьезный кризис, некоторые предприятия Украины еще пытаются работать.

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«В западной и центральной части Украины еще работают малые и кое-какие средние предприятия, вывозится зерно из Одессы… Но, по большому счету, ее экономика находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать», — отметил Бажан.

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Он считает, что экономические процессы начали деградировать после обретения Украиной независимости. На это также повлияло сокращение экспорта на российский рынок, который оказался практически на нуле, резюмировал экономист.

Накануне глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что налоговые поступления в госбюджет Украины увеличились на 18,5%. Это произошло за счет резервов теневой экономики.

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