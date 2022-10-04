Экономист Багманов дал прогноз цены на нефть | 360°

Мир 04 октября 2022, 21:54 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Багманов дал прогноз цены на нефть

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Цены на нефть 3 октября выросли почти на 4% и составили 88,7 доллара за баррель. По мнению экономиста и аналитика Александра Багманова, рост спроса на нефть будут замедлять различные факторы, написала «Экономика сегодня».

Он пояснил, что сдерживать спрос будет повышение потребления в Китае, где были увеличены квоты, а также экономический кризис в США и Европе.

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«Мешает дополнительному росту цен на нефть и такой фактор как рецессия в экономике США, а также ожидаемая рецессия в экономике Европы. Центральные банки Европы будут повышать ставки и, соответственно, это будет замедлять экономический рост и спрос на нефть», — отмечает экономист.

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Нефть в ближайшее время останется в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель, написало РИА ФАН.

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