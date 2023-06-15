Мир 15 июня 2023, 17:34 Экономист Анашкин заявил, что прекращение поставок российского урана в США возможно

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Нельзя исключать, что Россия перестанет поставлять США уран. Таким мнением с News.ru поделился экономист, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Олег Анашкин.

Он подчеркнул, что многие районы Нью-Йорка находятся в большой зависимости от атомной энергетики. И, если Россия решится на прекращение поставок, они могут оказаться обесточенными.

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«Америка может искать другие источники, например тот же Казахстан, но это требует большого временного промежутка. Ведь мы держим их на крючке, я не думаю, что мы заваливаем их ураном. И как только мы откажемся, они сразу ощутят проблемы», — отметил Олег Анашкин.

Речь о возможном прекращении поставок зашла в контексте сообщений о том, что американские власти намерены предоставить Украине танки с обедненным ураном.

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