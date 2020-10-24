Экономику Украины сравнили с «Титаником»

Экономика Украины напоминает «Титаник». В скором времени ее ждет постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали.

Такой материал вышел в газете «Зеркало недели». Ее авторы спрогнозировали массовый отток трудоспособного населения — по их мнению, они захотят переехать в Европу. Это произойдет, когда ситуация с коронавирусом улучшиться, потому что люди поедут в соседние страны зарабатывать деньги, которые потратили за это время. Такой сюжет приведет к тому, что экономику страны будет просто некому «двигать».

«Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание „черной дыры“ Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны», — написали в материале.

Аналитики также обратили внимание на дефицит бюджета и растущий дисбаланс. Они отметили, что после начала пандемии ситуация стала катастрофической — за это врем страна вернулась к условиям 2014–2015 годов. В те времена власти повысили тарифы на коммунальные услуги и создали все условия для развития монополии, чтобы пополнять казну. В тот раз, по словам автором, Украине помог «Нафтогаз» благодаря своим отчислениям. Однако сейчас на него не стоит рассчитывать, потому что компания несет убытки.

Авторы подчеркнули, что вопрос о том, как сводить концы с концами, стоит не только перед жителями, но и перед государством в целом. Киеву не удастся поднять цены на тарифы, потому что население и так обеднело, а промышленность и сельское хозяйство работают на грани. По их мнению, при продолжении роста цен продукция станет совсем неконкурентоспособна, что приведет к снижению доходов от экспорта.

Однако они уверены, что эта ситуация не помешает монополиям вновь поднять цены на свои услуги. Авторы считают, что в сложившихся обстоятельствах власти могут поступить грамотно. Им стоит повысить налоги для богатых или монополий. Однако вместо этого Киев предлагает неэффективные идеи, к которым относится повышение налогового гнета на малый бизнес, введение льгот на ввоз подержанных автомобилей и снижение порога налога на роскошь.

«В экономике страны накоплены дисбалансы и несоответствия в таких размерах, что рвануть может в любое время. Фитиль для этого уже зажжен. Финансово-экономический кризис при таких раскладах — только вопрос времени», — сказано в материале.