Мир 19 января 2023, 12:14 Экономику назвали фундаментом отношений России и Белоруссии Лукашенко заявил о провальных попытках Запада удушить экономики России и Белоруссии РИА «Новости»

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Ситуация в экономике Белоруссии по итогам 2022 года сравнима с ситуацией в России. Поэтому все попытки удушить экономику двух стран провалились. Как сообщило БелТА, об этом в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он добавил, что в прошлом году союзные страны определили для себя направления, чтобы сохранить свой суверенитет.

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«Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Мы с президентом [России Владимиром] Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика — фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим», — заявил Лукашенко.

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Белорусский лидер добавил, что дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между двумя странами поможет им устоять перед новыми внешними вызовами и угрозами.