Экономику Франции перевели в военный режим

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна перешла в период военной экономики из-за ситуации на Украине, и попросил Минобороны республики пересмотреть закон о военном программировании на 2019–2025 годы. Об этом написало РИА «Новости».

Упомянутый Макроном документ описывает распределение расходов страны на армейские нужды на несколько лет вперед.

«Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий», — сказал французский лидер.

Это заявление он сделал во время выступления на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022. Макрон не уточнил, как именно Минобороны должно изменить содержание документа.

Глава Франции 4 июня заявил, что Россию нельзя унижать. По его мнению, обратные действия исключат возможность возобновления дипломатического сотрудничества с РФ после окончания вооруженных столкновений на территории Украины.