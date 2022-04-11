Всемирный банк дал прогноз на падение экономики России в 2022 году

Рецессия российской экономики в 2022 году произойдет на уровне 11,2%. Таким прогнозом поделился Всемирный банк, он опубликован на официальном сайте финансового института.

«Сокращение ВВП обусловлено падением уровня внутреннего спроса. Но неопределенность прогноза высока, она зависит от специальной военной операции на Украине», — сообщили аналитик.

Падение уровня инвестиций в российскую экономику ожидается на 17%.

«Около 2,6 миллиона человек окажутся за чертой бедности, так как личные домохозяйства кризис затронет достаточно глубоко», — говорится в прогнозе банка.

Финансисты отметили, что экономика России хорошо восстанавливалась до начала спецоперации, показав рост на 4,7% в 2021 году после спада на 2,7% в 2020 году.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что западные страны пытаются намеренно довести Россию до стадии дефолта.