Темпы восстановления мировой экономики оценили в МВФ

Международный валютно-финансовый комитет, являющийся руководящим органом Международного валютного фонда (МВФ), прокомментировал восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией. Об этом сообщил ТАСС.

«Глобальная экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось в прошлом октябре, благодаря беспрецедентному политическому ответу и быстрому прогрессу в разработке вакцин», — цитирует коммюнике RT.

В комитете назвали крайне «неровными и неопределенными» перспективы дальнейшего восстановления экономики. Отмечается, что риск могут представлять «обостренные финансовые уязвимости» в случае быстрого сжатия глобальных финансовых условий.