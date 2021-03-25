Экономике Украины предрекли катастрофу из-за конфликта с Китаем

Национализация крупнейшего украинского завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» может обернуться для Киева экономической катастрофой. Об этом эксперт по экономике Всеволод Степанюк заявил в интервью YouTube-каналу «Первый казацкий».

Украинский президент Владимир Зеленский накануне подписал указ о национализации предприятия «Мотор Сич». В январе власти Украины ввели санкции против китайских инвесторов, которым принадлежало более половины акций завода. В марте суд Киева по настоянию СБУ наложил арест на 100% акций.

Степанюк напомнил, что Китай является самым крупным торговым партнером Украины. Своими действиями страна показала, что инвестировать в украинские предприятия нельзя, потому что государство может отобрать собственность без всяких на то юридических причин.

Если Украина потеряет рынок Китая, то с экономикой может случиться катастрофа, предрек эксперт. Степанюк также отметил, что решение по «Мотор Сич» будет иметь политические последствия. По его убеждению, такое решение Киева еще сильнее отодвигает перспективы «возвращения» Крыма.

Ранее в украинском МИД оценили запрет для иностранцев владеть земельными участками в Крыму. Замглавы ведомства Олег Николенко заявил, что этот шаг России не принесет правовых последствий для Киева.