Экономике Германии предрекли серьезное падение из-за сделок с Россией и Китаем | 360°

Мир 02 октября 2022, 14:24 Поделиться Telegram

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Viber Экономике Германии предрекли серьезное падение из-за сделок с Россией и Китаем Колумнист Handelsblatt Рихтер: Германия ослабила экономику сделками с Россией и Китаем РИА «Новости»

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Экономическая мощь Германии состоялась во многом благодаря сделкам с Россией, которая обеспечивала страну дешевыми энергоносителями, и Китаем — он экспортировал товары. Теперь это все в прошлом — и властям Германии пора задуматься, как жить дальше. Угроза падения экономики становится реальной. Об этом в своей колонке для газеты Handelsblatt написал колумнист Штефан-Гетц Рихтер.

Власти Германии, отметил он, долгое время пребывали в тумане самообмана, считая, что растущая экономика страны — их заслуга. Они не принимали во внимание дешевые энергоносители из России и объемы поставляемых товаров из Китая.

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Цели партнеров оказались совсем другими. Стратегическая цель Китая — стать лидером на мировом рынке во многих секторах, так что экспорту Германии придется потесниться и уступить место в торговле с другими странами.

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Не лучше обстоит ситуация с поставками энергоносителей. Вопрос об отходе от зависимости от российского газа нужно было поднимать еще несколько лет назад, разработать план и следовать ему неукоснительно. Но вместо этого власти Германии одобрили разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2», запуск которого сами же и отменили.

На применение старых технологий вроде атомных электростанций власти тоже идти не готовы, хотя практически все соседние страны их используют. Последней стала Швейцария, объявившая о строительстве атомного объекта на границе с Германией.

«Наша нынешняя энергетическая политика приведет к полной деиндустриализации Германии», — подчеркнул Рихтер.

Он отметил, что правило «мы должны, но не делаем» касается и других областей. В части развития цифровых сервисов Германия оказалась хуже Албании. Раздутые бюрократические структуры не дали стране развивать цифровую конкурентоспособность.

Колумнист отметил, что в нынешних условиях Германии необходимо срочно выстраивать новые взаимоотношения со многими странами, чтобы в будущем опираться на них с ростом мирового доминирования Китая и поддерживающей его России. Это вызов для всей экономики страны, поэтому меры нужно принимать как можно скорее.

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