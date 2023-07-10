Мир 10 июля 2023, 03:20 Экономика России устояла под санкциями Запада, признали в Катаре Al Jazeera: экономика России успешно справляется с западными санкциями РИА «Новости»

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Катарский телеканал Al Jazeera признал, что российская экономика успешно справилась с западными санкциями. Ограничения не смогли изолировать Москву и даже способствовали ее процветанию, заявили авторы публикации.

Как отметили журналисты, Россия на этом фоне вряд ли отменит свою спецоперацию. Несмотря на надежды США и Европы нанести России экономический крах, все происходит с точностью до наоборот. Москва извлекла уроки из экономических санкций, введенных в 2014 году. Страна нашла новые рынки сбыта, расширила торговлю с восточными и азиатскими странами. И российский экспорт только увеличился.

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Поставки же сырья из России после начала конфликта на Украине выросли с 494 миллиардов до 588 миллиардов долларов. Основными экспортными товарами стали нефть, газ, уголь, зерно и удобрения. Причем, цены на них резко выросли из-за нарушения цепочек поставок западными странами.

Ранее сообщалось, что нефтегазовый концерн OMV из Австрии продолжит закупать газ у «Газпрома». Это обусловлено долгосрочным контрактом.