Сегодняшняя экономическая ситуация в России имеет проблемы. Она осложнилась под влиянием недружелюбных стран, однако все не так плохо, как рассчитывали западные страны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«[Экономическая ситуация] имеет проблемы, но она лучше, чем то, что ожидали западники», — сказал он.

Представитель Кремля объяснил, что текущее положение дел осложняют недружелюбная среда и окружение коллективного Запада. Несмотря на это, ситуация лучше, чем ожидали авторы попыток заблокировать экономику России.

Он также назвал санкции платой России и Ирана за свой суверенитет, сообщили «Известия». Дмитрий Песков анонсировал отказ от доллара в расчетах между двумя странами.