Экономика Италии начала страдать от антироссийских санкций

Депутаты Европейского парламента от Италии обратились к Еврокомиссии с предложением разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса Италии, который страдает на фоне антироссийских санкций. Об этом написал RT.

По мнению парламентариев, санкции против России приведут к потерям для итальянского экспорта в размере 10 миллиардов евро.

«Вероятно, наибольшие убытки при этом понесут области Марке и Тоскана, поскольку там базируются самые уязвимые отрасли, такие как обувная промышленность. В случае коммуны Фермо экспорт в Россию обеспечивает 30% доходов и 20 тысяч рабочих мест для людей», — отмечается в документе.

Авторы обращения предлагают принять комплекс мер по защите бизнеса и интересуются, организует ли Еврокомиссия особый фонд для выплаты компенсаций пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса.