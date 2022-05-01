Экономика и инфляция утянули рейтинг Байдена вниз

Тяжелая ситуация в экономике и высокая инфляция вызывают самое серьезное беспокойство американцев, что непосредственно сказывается на рейтинге президента Джо Байдена. Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с телеканалом ABC, позиции главы США немного оттолкнулись от дна, но пока не достигли даже средних показателей.

В целом не одобряют работу президента Байдена 68% жителей США. Девять из 10 опрошенных заявили, что их беспокоит самый высокий за 40 лет уровень инфляции, который не компенсируется шансом быстро найти работу. Половина опрошенных отметила, что больше доверяет Республиканской партии в этом вопросе. Демократы получили поддержку только 31%.

Незначительный рост рейтинга президента Байдена связан с его политикой в отношении кризиса на Украине. Если в феврале позицию президента одобряли 33% респондентов, то сейчас их число выросло до 42%. Сохранили свое негативное отношение к решениям лидера по украинскому кризису 47% опрошенных американцев.

Противостояние по делам в экономике остановилось на показателях 38% — положительно и 67% — отрицательно. Здесь почти такое же разделение, как в инфляции произошло по партийному признаку: 50% считают, что республиканцы справятся лучше, и 31% говорит об успехах демократов.

Журналисты напомнили, что в ноябре этого года пройдут промежуточные выборы в конгресс, от которых зависит, как изменится политический ландшафт и что сможет сделать президент Байден в оставшуюся часть своего первого срока. Сезон праймериз начался в марте с Техаса. Следующие выборы кандидатов пройдут Индиане и Огайо 3 мая.