Экономика Европы обрушится в том случае, если она откажется от поставок российского газа. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Радио 1.

Специалист подчеркнул, что треть газа из России идет на обогрев, другую направляют в крупные индустриальные предприятия, оставшийся газ -- в химическую отрасль.

«Все это безусловно отразится на благосостоянии европейцев, которые вынуждены расплачиваться за подобные баталии», — заметил Камкин.