Мир 21 января 2023, 04:28 Экономика Эстонии столкнулась с трудностями из-за роста цен и дефицита товаров ERR: экономика Эстонии начала испытывать трудности от роста цен и дефицита товаров Pxhere

Читать 360tv в

Эстонская экономика испытывает трудности из-за роста цен и дефицита товаров в магазинах, которые происходят на фоне подорожания энергоресурсов. Об этом сообщило ERR.

В 2022 году грузооборот в эстонских портах составил 33,2 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом. Объем перевалки грузов снизился на 15,4%.

Реклама

Рост цен в обрабатывающей промышленности составил 16,4%, в том числе в производстве продуктов питания — 26,3%.

Реклама

Рост цен повлиял также на котировки электроэнергии, теплоэнергии и изделий из дерева и продуктов. Некоторые магазины в стране столкнулись с дефицитом местных парниковых огурцов. Многие мелкие производители из-за дорогих энергоресурсов решили отложить посадку нового урожая.

Экономика и рынки США в 2022 году также столкнулись с трудностями, и 2023 год обещает не уступать предшественнику. По мнению специалистов, американская экономика отстанет от европейской. Этого не происходило с 2017 года. Это при том, что Евросоюз и сам сталкивается с серьезными проблемами. Уже сейчас многие жители западных стран отказываются от личных авто, домашних питомцев и даже жилья.