Мир 24 октября 2022, 13:45 Экономика Белоруссии выдержала санкции — Лукашенко Президент Белоруссии Лукашенко: экономика выдержала санкции Запада РИА "Новости"

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Западные страны ввели против Белоруссии беспрецедентное количество санкций, но экономика справилась с ними. Об этом заявил на совещании в правительстве президент страны Александр Лукашенко, сообщило БелТА.

«Год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе — мы выдержали эти санкции», — сказал он.

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Председатель правления Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур, первый вице-премьер Николай Снопков, замруководителя администрации президента Максим Ермолович и помощник президента Валерий Бельский отчитались о состоянии банковской сферы, обеспечении расчетов во внешней торговле, состоянии реального сектора экономики, сотрудничестве со странами Азии и Россией.

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По словам Александра Лукашенко, Белоруссия в целом справляется с выплатами международным партнерам. Доллар и евро он назвал токсичными валютами, но напомнил, что в них осуществляют 75% всех экспортно-импортных операций в мире. Будущее, по его словам, за Азией. Для поддержания реального сектора экономики президент предложил сделать кредиты еще доступней.