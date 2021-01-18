Экономический скачок КНР на фоне пандемии признали американские СМИ

По данным издания, за последние три месяца ВВП Китая подскочил на 6,5% по сравнению с прошлогодними показателями. Аналитики объяснили успех КНР экспортом товаров. Отмечается, что поставки выросли даже в Соединенные Штаты.

«Экспорт в США вырос на 7,9%, несмотря на повышение тарифов на большинство китайских товаров администрацией Трампа, которая была в ссоре с Пекином по длинному списку вопросов», — говорится в материале.