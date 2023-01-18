Мир 18 января 2023, 17:14 Экономический кризис накрыл мир задолго до спецоперации — Лавров Лавров заявил, что мировой экономический кризис начался задолго до спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мир столкнулся с экономическим кризисом еще до начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции о деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Министр отметил, что Запад стремился сделать из ситуации вокруг Украины главные события по многим темам. Россию при этом пытались обвинить во всех бедах.

Реклама

«Наши западные коллеги стремились сделать из Украины <…> главные политические, медийные события и экономические события, обвиняя РФ в том, что так называемая агрессия против Украины стала причиной всех бед мировой экономики», — сказал Лавров.

Реклама

Но приведенная Всемирным банком, МВФ и другими международными организациями статистика, добавил глава российского МИД, говорит об обратном.

«Кризис вызревал задолго до начала СВО», — подчеркнул Лавров.

Ранее в МВФ отметили, что окончание кризиса на Украине оказало бы позитивное влияние на мировую экономику.