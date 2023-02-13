Мир 13 февраля 2023, 04:58 Экономический блицкриг Запада против России провалился — СМИ Myśl Polska: Запал проиграл в экономической битве против России Unsplash

Читать 360tv в

Коллективный Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией, несмотря на рекордное количество санкций. Об этом написал обозреватель Анджей Щесняк в материале для польского издания Myśl Polska.

Общее количество санкций против России превысило 13 тысяч, что намного больше, чем наложено на все другие страны мира вместе взятые, пишет обозреватель.

Реклама

«Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар. <…> Побеждает не тот, кто нанесет более сильный удар, а тот, кто выдержит больше ударов», — заявил Щесняк.

Реклама

Автор материала отметил успехи России в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса». В 2022 году разница между поступающими в страну и исходящими капиталами составила 227 миллиардов долларов в пользу РФ. Экономический блицкриг Запада против России провалился, страна сумела «перенаправить себя» на новые, дружественные рынки Азии, Африки и Южной Америки.

Конфискацию российских активов польский обозреватель назвал «грабежом среди бела дня». Однако даже тут у ЕС возникла загвоздка — европейские банки «потеряли» 86% замороженных золотовалютных резервов Центробанка России. Из заявленных 258 миллиардов долларов установлено местонахождение 36,4 миллиарда долларов.