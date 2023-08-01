Мир 01 августа 2023, 14:40 Экономические потери от запрета на въезд россиянам подсчитали в Грузии Политик Кобахидзе: Грузия будет терять до $1 млрд ежегодно при запрете на въезд россиянам РИА «Новости»

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Грузинская экономика будет терять до одного миллиарда долларов каждый год, если россиянам запретят въезд в страну. Об этом заявил на брифинге глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, его процитировал ТАСС.

«Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно один миллиард долларов», — предупредил политик.

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Руководитель правящей партии отметил, что вся грузинская экономика составляет 30 миллиардов долларов, сообщил RT. Это означает, что при запрете на въезд россиянам страна лишится от 20 до 30 тысяч рабочих мест, обратил внимание Кобахидзе.

Политик также обвинил бывшую правящую партию «Единое национальное движение» и других оппозиционеров в попытках нанести экономический и политический урон Грузии. По словам Кобахидзе, именно они организовали митинг против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами в порт Батуми.

Полиция создала кордон и пропустила в город автобус и микроавтобусы с путешественниками из России. Митингующие забросали транспорт яйцами и бутылками.

Из-за протестов организаторы круиза на Astoria Grande вычеркнули грузинский город из маршрута. Батуми заменили на остановку в Унье в Турции.