Экономическая модель ФРГ зашаталась из-за «снежного кома» вызовов и кризисных ситуаций, написало Die Welt. В издании отметили, что если раньше Германия успешно справлялась даже с серьезными кризисами, то сейчас трудно предсказать, чем все кончится. По мнению журналистов, стране нужна новая антикризисная стратегия.

«Пандемия, инфляция, энергетический кризис, слабый евро: немецкая политика и бизнес перегружены кризисом. <…> Ограничение производства, нарушение цепочки поставок, нестабильное снабжение газом и рост цен, особенно на сырье и строительные материалы — множатся будто снежный ком», — перечислили в издании.

Автор статьи указал на то, что инфляция в Германии вышла из-под контроля, из-за конфликтов вокруг поставок газа особенно сильна опасность холодной зимы. По решению всех этих проблем есть отработанные стратегии, но они не так эффективны «при цепной реакции».

Большинство жителей Германии боятся перемен и желают сохранить прежнее устройство, так что есть риск, что общество не будет поспевать за переменами, отмечается в материале. В то же время журналисты отметили, что для властей ФРГ «стремление к большей устойчивости может стать разумным образом действий».