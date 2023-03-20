Эксклюзив 20 марта 2023, 10:06 Экономическая катастрофа. Переехавшая в Донбасс французская журналистка — о событиях в родной стране Французская журналистка Нэан: цены в стране растут, магазины закрываются Кристэль Нэан / Соцсети

Читать 360tv в

Французская журналистка Кристель Нэан приехала в Донбасс семь лет назад, чтобы узнать правду о происходящем там конфликте, и решила не возвращаться домой. Она обжилась в частном доме, обзавелась собакой, курами и козами и работает независимым журналистом — сама монтирует и выкладывает свои репортажи в соцсетях. Кристель сообщила «360», что регулярно созванивается с родными, которые остались во Франции, так что знает и неудобную правду о том, что происходит на ее родине.

Их рассказы подтверждают, что экономическая катастрофа в стране уже произошла.

Реклама

«Все цены растут. Бензин — более двух евро за литр. Много заводов и магазинов закрываются, потому что не получается оплатить электричество или газ», — отметила она.

Реклама

Кристэль не удивляет, что президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз решил поддержать Украину в контрнаступлении якобы ради борьбы за «прочный мир».

«Пока Вашингтон не изменит свою риторику, Франция ничего не сделает. Франция, как все страны ЕС сейчас, — колония США. Они все делают по приказу Вашингтона», — подчеркнула журналистка.

По ее словам, у стран Евросоюза больше нет независимого мнения — они ввели санкции, которые противоречат их интересам.

«Значит, все эти государства не работают на интересы своей страны», — подытожила Нэан.

На родину она не вернется — там ее ждет уголовное преследование. Она и в Донецке регулярно получает угрозы, летом ее машину уничтожили осколки снаряда. Женщина уверена, что не случайно, потому что потом неизвестные писали ей: «Какая жалость, что ты не умерла».

Кристель просит и родителей, оставшихся во Франции, быть аккуратнее: украинские спецслужбы уже пытались найти семьи других журналистов из этой страны.

Полную версию интервью смотрите на всех площадках «360».