Экономичесие проблемы ЕС оставили Украину без дополнительного финансирования

Новый транш финансовой помощи Евросоюза для Украины будет в девять раз меньше обещанного. Об этом сообщил Bloomberg.

«Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем», — сказали журналисты издания.

Также они напомнили, что почти два месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине девять миллиардов евро в качестве экстренных кредитов. Однако на данный момент члены ЕС согласовали только первоначальный транш в размере одного миллиарда евро.

Кроме того, авторы материала отметили, что украинский кризис повлиял на экономику европейских стран. В связи с этим правительства этих государств начали больше беспокоиться о снижении народной поддержки Украины. Другим предметом их переживаний стал объем и цены энергоносителей на территории Евросоюза.

Ранее о влиянии антироссийских санкций на ЕС высказался венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он заявил, что эти меры не помогают Украине и вредят Европе. Его слова процитировал RT.