Экологи обнаружили на дне Марианской впадины загрязнение ртути
Экологи провели химический анализ грунта и воды, найденных на дне Марианской впадины. Оказалось, что в образцах присутствует большое количество метилированной ртути. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
По словам ученых, метилированная ртуть является токсичным соединением, источником которого может быть лишь человеческая цивилизация. Ранее ее встречали только в приповерхностных слоях Мирового океана.
Соединения ртути вредны для людей и других живых существ. Крайний вред они могут принести народам Севера, так как они питаются рыбой и мясом тюленей. Серьезную угрозу представляет соединение ртути с метаном (метилированная ртуть). Она взаимодействует с различными молекулами и легко проникает в организм водных обитателей.