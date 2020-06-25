Экологи обнаружили на дне Марианской впадины загрязнение ртути

По словам ученых, метилированная ртуть является токсичным соединением, источником которого может быть лишь человеческая цивилизация. Ранее ее встречали только в приповерхностных слоях Мирового океана.

Соединения ртути вредны для людей и других живых существ. Крайний вред они могут принести народам Севера, так как они питаются рыбой и мясом тюленей. Серьезную угрозу представляет соединение ртути с метаном (метилированная ртуть). Она взаимодействует с различными молекулами и легко проникает в организм водных обитателей.