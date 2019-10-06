  • Экологи-активисты и «желтые жилеты» захватили ТЦ в Париже

    06 октября 2019, 01:49

    Анастасия Кукова

    Активисты движения за сохранение окружающей среды Extinction Rebellion и «желтые жилеты» провели совместную акцию протеста и забаррикадировались в торговом центре Italie Deux.

    Полиция задержала в Париже 106 «желтых жилетов»

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    Как сообщил Sputnik France, акция носила название «Последняя оккупация перед концом света». Торговый центр был захвачен протестующими как «символ капитализма».

    Активисты разукрасили стены ТЦ граффити и надписями, выкрикивали лозунги и принесли плакаты с разными надписями. Например: «Уничтожим дворцы. Давайте строить дома для людей».

    По некоторым данным полиция применила слезоточивый газ, но в целом акция прошла мирно.

    Участники движения Extinction Rebellion пообещала повторить демонстрацию в течение следующих двух недель.