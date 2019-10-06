Экологи-активисты и «желтые жилеты» захватили ТЦ в Париже

Активисты движения за сохранение окружающей среды Extinction Rebellion и «желтые жилеты» провели совместную акцию протеста и забаррикадировались в торговом центре Italie Deux.

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Как сообщил Sputnik France, акция носила название «Последняя оккупация перед концом света». Торговый центр был захвачен протестующими как «символ капитализма».

Активисты разукрасили стены ТЦ граффити и надписями, выкрикивали лозунги и принесли плакаты с разными надписями. Например: «Уничтожим дворцы. Давайте строить дома для людей».

По некоторым данным полиция применила слезоточивый газ, но в целом акция прошла мирно.

Участники движения Extinction Rebellion пообещала повторить демонстрацию в течение следующих двух недель.