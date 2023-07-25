Мир 25 июля 2023, 15:56 Эколог Пешков: Грету Тунберг использует мама, которая делает на ней рекламу и зарабатывает деньги

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Директор Всероссийского института природы, эколог Андрей Пешков в разговоре с ИА НСН рассказал, что известную экоактивистку Грету Тунберг использует ее же мать в своих корыстных целях, чтобы зарабатывать на девочке деньги.

Эколог считает, что пользы от Греты нет никакой, «разве что она привлекает внимание к вопросу охраны окружающей среды». Поведение девочки во многом ангажировано коммерческими компаниями, которые заинтересованы в получении косвенного дохода, добавил Пешков.

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Ранее СМИ сообщили, что Окружной суд шведского Мальме приговорил Тунберг к штрафу в 1500 шведских крон (144 доллара) за неповиновение стражам порядка во время протестной акции.