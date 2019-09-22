Экоактивисты устроили протест на оживленной трассе. Потом их пришлось отдирать от асфальта

Группа борцов за чистоту окружающей среды решила организовать акцию против выбросов парниковых газов. Активисты перекрыли автостраду в британском городе Дувр, но в итоге пострадали сами. Полицейским пришлось отдирать их от асфальта, потому что экоборцы буквально приклеили себя к земле.

Протестная акция в Дувре должна была пройти на оцепленной территории по дороге к порту. Покидать охраняемый периметр было нельзя, но участников демонстрации это не остановило.

Десять человек из группы Extinction Rebellion решили расположиться на шоссе А20 и перекрыли автомобилям доступ в порт и из него. Ситуацию осложнило то, что активисты намазались клеем и улеглись прямо на асфальт, пишет The Guardian.

Быстро на загруженной автостраде образовались пробки в обе стороны. Начались сбои в работе порта, погрузка была приостановлена, а движение входящих в гавань судов нарушено.

«Все суда, которые сейчас заходят в гавань, будут на причале, разгрузка продолжится позже. Это связано с тем, что протестующие за пределами порта блокируют маршруты выезда. Мы работаем с полицией, чтобы минимизировать сбои и решить проблему как можно скорее», — заявила администрация порта в Twitter.

Акция экоборцов разозлила пользователей, в соцсетях стали появляться гневные посты, в которых люди осудили действия митингующих. Многие отметили, что из-за образовавшейся пробки в атмосферу попало гораздо больше вредных веществ, чем могло бы.

«Использование суперклея (не экологически чистого) + большое количество полицейских (опять-таки использования энергии) + очереди в портах на холостых оборотах = больше выбросов», — написал пользователь с ником senseandsensibility.

«Это меня раздражает очень сильно, потому что я сейчас создаю бизнес, который на 100% безопасен и экологичен. Поэтому я стараюсь улучшить нашу планету, а вы, ребята, просто тратите мое время», — написал Jade Evans.

В итоге полиции все же удалось отодрать экоактивистов от земли. Их арестовали, дальнейшая судьба защитников окружающей среды пока неизвестна.