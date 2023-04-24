Мир 24 апреля 2023, 14:19 Экоактивисты остановили транспортное движение в центре Берлина

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В Берлине прошло более 20 акций при участи экоактивистов движения Letzte Generation, которые пытались привлечь внимание людей к проблеме глобального потепления. Об этом написала «Политика сегодня».

В понедельник, 24 апреля, несколько человек приклеили себя к асфальту на площади имени Эрнста Рейтера и на улице Гарденберг-штрассе. Из-за этого в центре Берлина образовалась большая пробка.

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По словам активистов, местные власти прикладывают недостаточно усилий для борьбы с глобальным потеплением.