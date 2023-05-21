Мир 21 мая 2023, 18:30 Экоактивисты окрасили в черный воду в фонтане Треви ANSA: экоактивисты забросали фонтан Треви в центре Рима углем и черной краской Diego Delso / CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Почти 10 экоактивистов движения «Последнее поколение» устроили очередную акцию в Италии. Знаменитый фонтан Треви в центре Рима они забросали углем и черной краской — так они выступали за отказ от использования ископаемого топлива, написало агентство ANSA.

«Черная краска попала на гидроизоляционный материал, а не на мрамор, и ее можно удалить без необратимого ущерба», — сказал мэр города Роберто Гуальтьери.

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Агентству ТАСС передали, что воду из фонтана сольют. Затем технические специалисты начнут его очищать.

Участники радикального экологического движения «Последнее поколение» не в первый раз прибегают к использованию краски — в январе борцы за чистоту окружающей среды облили ей фасад здания итальянского сената.

Ранее экоактивисты остановили транспортное движение в центре Берлина. Несколько человек приклеили себя к асфальту на площади имени Эрнста Рейтера и на улице Гарденберг-штрассе, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.