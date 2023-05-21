21 мая 2023, 18:30
Экоактивисты окрасили в черный воду в фонтане Треви
ANSA: экоактивисты забросали фонтан Треви в центре Рима углем и черной краской
Почти 10 экоактивистов движения «Последнее поколение» устроили очередную акцию в Италии. Знаменитый фонтан Треви в центре Рима они забросали углем и черной краской — так они выступали за отказ от использования ископаемого топлива, написало агентство ANSA.
«Черная краска попала на гидроизоляционный материал, а не на мрамор, и ее можно удалить без необратимого ущерба», — сказал мэр города Роберто Гуальтьери.
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Агентству ТАСС передали, что воду из фонтана сольют. Затем технические специалисты начнут его очищать.
Участники радикального экологического движения «Последнее поколение» не в первый раз прибегают к использованию краски — в январе борцы за чистоту окружающей среды облили ей фасад здания итальянского сената.
Ранее экоактивисты остановили транспортное движение в центре Берлина. Несколько человек приклеили себя к асфальту на площади имени Эрнста Рейтера и на улице Гарденберг-штрассе, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.
Италия
Экология
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