Экоактивисты облили краской витрины универмага в Лондоне | 360°

Мир 20 октября 2022, 18:24 Экоактивисты облили краской витрины универмага в Лондоне В центре Лондона экоактивисты Just Stop Oil облили краской витрины универмага

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Активисты из радикального экологического движения Just Stop Oil облили оранжевой краской витрины универмага Harrods в центре Лондона. Об этом сообщила газета Evening Standard.

Сообщается, что утром два десятка активистов заблокировали движение в богатом районе столицы Великобритании Найтсбридж. Двое из них распылили оранжевую краску на витрины универмага, другие стали приклеивать себя к дороге. Таким образом они хотят прекратить добычу нефти и газа.

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Выбор магазина хулиганы объяснили тем, что «у него также есть акции нефтяных и газовых компаний». Всех молодых людей полиция в результате забрала с собой.

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Как пишет газета, эта группа молодых людей уже двадцать дней подряд устраивает подобные вандальные выходки по стране, требуя незамедлительно перейти к «зеленой» энергетике,

Так, на прошлой неделе две женщины в Лондонской картинной галерее облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи». Полотно не пострадало, только его рама, а вандалок задержали.