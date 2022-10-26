Экоактивисты облили краской салоны люксовых автомобилей в Лондоне | 360°

Мир 26 октября 2022, 15:40 Экоактивисты облили краской салоны люксовых автомобилей в Лондоне Активисты Just Stop Oil обили краской салоны автомобилей Ferrari, Bugatti и Bentley Just Stop Oil

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Активисты британского движения Just Stop Oil провели акцию в Лондоне, облив ярко-оранжевой краской салоны люксовых автомобилей в Лондоне. Информация об этом появилась на официальном сайте движения.

Активисты выступают за отказ от разработки новых месторождений газа и нефти. Они распылили из пожарного огнетушителя оранжевую краску на витрины салонов Bugatti, Bentley и Ferrari в центральной части Лондона.

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«Мы платим непомерные счета за нефть и газ, но это ничто по сравнению с ценой, которую заплатят наши дети. Разработка новых месторождений — это смертный приговор для людей во всем мире. Вы можете бросить нас в тюрьму, но это не остановит нашего возмущения», — объяснила свои действия активистка Кармен Лин.

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Пресс-служба движения объяснила, что проведенная акция стала ответом на действия полиции, которая за последние три недели арестовала 585 участников сообщества.

Всего с момента начала кампании 1 апреля правоохранители провели в Великобритании 1900 арестов, семеро активистов на данный момент находятся за решеткой, сообщил RT.