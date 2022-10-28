Экоактивисты облили краской еще один магазин в Лондоне | 360°

Мир 28 октября 2022, 13:35 Экоактивисты облили краской еще один магазин в Лондоне Экоактивисты залили оранжевой краской магазин Rolex в Лондоне

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Активисты экологического движения Just Stop Oil залили оранжевой краской магазин Rolex в Лондоне. Все произошло в районе Найтсбридж. Кадры с места появились в соцсетях. .

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, таким образом они требовали британские власти прекратить выдачу новых разрешений и лицензий на добычу нефти и газа.

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«Нет смысла носить часы, инкрустированные драгоценными камнями, когда суждено погибнуть во время наводнений, а изменение климата происходит уже сейчас. И энергетический кризис происходит сейчас», — заявила ученая-эколог Дженнифер Ковальски, участвовавшая в акции.

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Ранее на этой неделе представители Just Stop Oil облили оранжевой краской салоны автомобилей класса люкс в Лондоне. Пострадали витрины салонов Bentley, Ferrari и Bugatti. Цель была та же — требование отказаться от разработки новых месторождений газа и нефти.