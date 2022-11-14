14 ноября 2022, 15:37
Экоактивисты измазали картину в галерее Ванкувера кленовым сиропом
Экоактивисты испортили картину Эмили Карр кленовым сиропом в галерее Ванкувера
Две девушки-экоактивистки испортили полотно канадской художницы Эмили Карр в художественной галерее Ванкувера. Они облили картину кленовым сиропом. Об этом сказано в заявлении, которое появилось на сайте музея.
Художественная галерея подтвердила, что в здание проникли два человека и совершили акт вандализма над произведением искусства, которое является частью постоянной коллекции. Речь идет о картине Эмили Карр «Пни и небо».
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«Сотрудники галереи совместно с полицией Ванкувера проводят расследование этого акта вандализма», — сказано в официальном обращении.
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Известно, что за этим случаем стоит движение Stop Fracking Around, которое выступает за запрет фрекинга — способа добычи нефти и газа. Исполнителями стали девушки. Сообщество заявило, что своей акцией хотело привлечь внимание к вопросу строительства газопровода Coastal GasLink в Канаде
«На [картину] Эмили Карр выливают сироп, и люди потрясены. Однако когда правительство инвестирует в разрушение человеческой цивилизации, строя уничтожающий природу трубопровод Coastal GasLink, это никого не волнует», — сказано в сообщении на странице движения в Twitter.
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